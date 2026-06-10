"Ламаємо корупційну конструкцію": Лісовий розповів про об'єднання вишів і топові ЗВО
В Україні зараз є близько 20 конкурентоспроможних вишів. Це нормальні сучасні університети із погляду якості викладацького складу, академічної атмосфери і рівня освітніх програм.
Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю Forbes. Ще приблизно така сама кількість ЗВО наближається до таких показників.
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Що каже Лісовий про якість вищої освіти в Україні?
Лісовий уточнив, що у цих вишах, які перебувають на шляху до найкращих у країні, обирають нових ректорів, оновлюють управлінські команди, залучають гранти Erasmus+, Horizon Europe, налагоджують двосторонні зв'язки з європейськими університетами.
Також він прокоментував тему 12 об'єднань ЗВО у нашій країні і великий спротив щодо цієї реформи. Міністр каже, що спротив відбувається через те, що вони ламають корупційну конструкцію.
Ректор, який 15 років управляв університетом як власним підприємством, не здасться добровільно,
– зазначає він.
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Які виші в Україні успішно об'єднали?
Міністр каже, що всі завершені об'єднання вишів є успішними. Є й судові блокування.
Наприклад, Каразінський університет у Харкові отримав у своєму складі Українську інженерно‑педагогічну академію. Були протести, студенти виходили на вулиці, ректор УІПА боровся,
– заявив він.
І розповів, чим завершилася ця історія.
Ректор УІПА став директором інституту в структурі Каразіна. Студентів переведено зі збереженням умов їхніх контрактів. Університет отримав обладнання – за нашою програмою, до $1,5 млн на кожне об'єднання,
– каже Лісовий.
Також він назвав приклад об'єднання Львівської політехніки та Академії друкарства.
Так, є нюанс: адміністративний апарат двох університетів не завжди органічно вписується в один. Частина адміністративних посад дублюється. Але оскільки приєднання відбувається разом із приміщеннями і майном, то здебільшого всі знаходять своє місце,
– резюмував посадовець.
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Як триває процес об'єднання вишів в Україні?
- МОН мотивує об'єднання ЗВО й акцентує на тому, що вони після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.
- Мовиться лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких є близько 120.
- Окрім них, є ще чимало відокремлених підрозділів, філій тощо.
- За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО.
- У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.