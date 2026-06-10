"Ламаємо корупційну конструкцію": Лісовий розповів про об'єднання вишів і топові ЗВО

В Україні зараз є близько 20 конкурентоспроможних вишів. Це нормальні сучасні університети із погляду якості викладацького складу, академічної атмосфери і рівня освітніх програм.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю Forbes. Ще приблизно така сама кількість ЗВО наближається до таких показників.

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Що каже Лісовий про якість вищої освіти в Україні?

Лісовий уточнив, що у цих вишах, які перебувають на шляху до найкращих у країні, обирають нових ректорів, оновлюють управлінські команди, залучають гранти Erasmus+, Horizon Europe, налагоджують двосторонні зв'язки з європейськими університетами.

Також він прокоментував тему 12 об'єднань ЗВО у нашій країні і великий спротив щодо цієї реформи. Міністр каже, що спротив відбувається через те, що вони ламають корупційну конструкцію.

Ректор, який 15 років управляв університетом як власним підприємством, не здасться добровільно,

– зазначає він.

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Які виші в Україні успішно об'єднали?

Міністр каже, що всі завершені об'єднання вишів є успішними. Є й судові блокування.

Наприклад, Каразінський університет у Харкові отримав у своєму складі Українську інженерно‑педагогічну академію. Були протести, студенти виходили на вулиці, ректор УІПА боровся,

– заявив він.

І розповів, чим завершилася ця історія.

Ректор УІПА став директором інституту в структурі Каразіна. Студентів переведено зі збереженням умов їхніх контрактів. Університет отримав обладнання – за нашою програмою, до $1,5 млн на кожне об'єднання,

– каже Лісовий.

Також він назвав приклад об'єднання Львівської політехніки та Академії друкарства.

Так, є нюанс: адміністративний апарат двох університетів не завжди органічно вписується в один. Частина адміністративних посад дублюється. Але оскільки приєднання відбувається разом із приміщеннями і майном, то здебільшого всі знаходять своє місце,

– резюмував посадовець.

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Як триває процес об'єднання вишів в Україні?