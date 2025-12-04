Уряд погодив новації для коледжів та вишів: чого чекати студентам

Кабмін України під час засідання схвалив низку важливих рішень для галузі освіти і науки. Новацій варто очікувати, зокрема, у сфері професійної та вищої освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника МОН України Оксена Лісового.

Що зміниться для професійної освіти?

Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дасть змогу зробити управління закладами професійної освіти більш ефективним та гнучким. Зокрема:

заклади освіти, які братимуть участь в експерименті, розпочнуть реорганізацію з бюджетних установ у комунальні некомерційні товариства (КНТ);

коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.

Перші заклади, які долучаться до експерименту, уже у 2026 році працюватимуть у новому статусі КНТ і за новими правилами – на випередження. Інші коледжі приєднаються пізніше.

Які зміни відбудуться у вищій освіті?

Стратегію розвитку вищої освіти оновлять. Також уряд затвердив Операційний план на 2025 – 2028 роки. Ці зміни враховують наслідки повномасштабної війни, міграцію, руйнування освітньої інфраструктури та завдання повоєнної відбудови.

Оновлення скерували на посилення безпеки й стійкості вишів, зокрема на підтримку закладів у прифронтових і деокупованих громадах, модернізацію мережі ЗВО відповідно до демографічних змін і потреб економіки, розвиток очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, та програми подолання освітніх втрат.

Стратегія також робить акцент на сучасному змісті освіти – STEM, цифрових навичках, компетентнісному підході та передбачає розвиток науки, інновацій та інтеграцію українських дослідників до Європейського дослідницького простору.

Які зміни днями схвалила Рада?