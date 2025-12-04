Уряд погодив новації для коледжів та вишів: чого чекати студентам
- Уряд України запроваджує експериментальний проєкт для реорганізації закладів професійної освіти у комунальні некомерційні товариства, що розпочнеться у 2026 році.
- Оновлена стратегія розвитку вищої освіти, затверджена урядом, спрямована на посилення безпеки, модернізацію закладів та інтеграцію українських дослідників до Європейського дослідницького простору.
Кабмін України під час засідання схвалив низку важливих рішень для галузі освіти і науки. Новацій варто очікувати, зокрема, у сфері професійної та вищої освіти.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника МОН України Оксена Лісового.
Що зміниться для професійної освіти?
Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дасть змогу зробити управління закладами професійної освіти більш ефективним та гнучким. Зокрема:
- заклади освіти, які братимуть участь в експерименті, розпочнуть реорганізацію з бюджетних установ у комунальні некомерційні товариства (КНТ);
- коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Перші заклади, які долучаться до експерименту, уже у 2026 році працюватимуть у новому статусі КНТ і за новими правилами – на випередження. Інші коледжі приєднаються пізніше.
Які зміни відбудуться у вищій освіті?
Стратегію розвитку вищої освіти оновлять. Також уряд затвердив Операційний план на 2025 – 2028 роки. Ці зміни враховують наслідки повномасштабної війни, міграцію, руйнування освітньої інфраструктури та завдання повоєнної відбудови.
Оновлення скерували на посилення безпеки й стійкості вишів, зокрема на підтримку закладів у прифронтових і деокупованих громадах, модернізацію мережі ЗВО відповідно до демографічних змін і потреб економіки, розвиток очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, та програми подолання освітніх втрат.
Стратегія також робить акцент на сучасному змісті освіти – STEM, цифрових навичках, компетентнісному підході та передбачає розвиток науки, інновацій та інтеграцію українських дослідників до Європейського дослідницького простору.
Які зміни днями схвалила Рада?
- Верховна Рада України погодила Бюджет на 2026 рік у цілому.
- Він передбачає кошти на підвищення зарплат учителів, повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА).
- Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня.