Правительство согласовало новации для колледжей и вузов: чего ждать студентам
- Правительство Украины вводит экспериментальный проект для реорганизации учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества, что начнется в 2026 году.
- Обновленная стратегия развития высшего образования, утверждена правительством, направлена на усиление безопасности, модернизацию учреждений и интеграцию украинских исследователей в Европейское исследовательское пространство.
Кабмин Украины во время заседания одобрил ряд важных решений для отрасли образования и науки. Новаций стоит ожидать, в частности, в сфере профессионального и высшего образования.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МОН Украины Оксена Лисового.
Смотрите также Часть школ в Украине лишат финансирования из госбюджета
Что изменится для профессионального образования?
Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит сделать управление учреждениями профессионального образования более эффективным и гибким. В частности:
- учебные заведения, которые будут участвовать в эксперименте, начнут реорганизацию из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие общества (КНТ);
- колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Первые заведения, которые присоединятся к эксперименту, уже в 2026 году будут работать в новом статусе КНТ и по новым правилам – на опережение. Другие колледжи присоединятся позже.
Смотрите также "Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей
Какие изменения произойдут в высшем образовании?
Стратегию развития высшего образования обновят. Также правительство утвердило Операционный план на 2025 – 2028 годы. Эти изменения учитывают последствия полномасштабной войны, миграцию, разрушение образовательной инфраструктуры и задачи послевоенного восстановления.
Обновления направили на усиление безопасности и устойчивости вузов, в частности на поддержку учреждений в прифронтовых и деоккупированных общинах, модернизацию сети ЗВО в соответствии с демографическими изменениями и потребностями экономики, развитие очного обучения там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и программы преодоления образовательных потерь.
Стратегия также делает акцент на современном содержании образования – STEM, цифровых навыках, компетентностном подходе и предусматривает развитие науки, инноваций и интеграцию украинских исследователей в Европейское исследовательское пространство.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Какие изменения на днях одобрила Рада?
- Верховная Рада Украины согласовала Бюджет на 2026 год в целом.
- Он предусматривает средства на повышение зарплат учителей, сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Как и предыдущие годы, поступающие не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА).
- Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня.