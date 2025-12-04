Правительство согласовало новации для колледжей и вузов: чего ждать студентам

Кабмин Украины во время заседания одобрил ряд важных решений для отрасли образования и науки. Новаций стоит ожидать, в частности, в сфере профессионального и высшего образования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МОН Украины Оксена Лисового.

Что изменится для профессионального образования?

Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит сделать управление учреждениями профессионального образования более эффективным и гибким. В частности:

учебные заведения, которые будут участвовать в эксперименте, начнут реорганизацию из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие общества (КНТ);

колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.

Первые заведения, которые присоединятся к эксперименту, уже в 2026 году будут работать в новом статусе КНТ и по новым правилам – на опережение. Другие колледжи присоединятся позже.

Какие изменения произойдут в высшем образовании?

Стратегию развития высшего образования обновят. Также правительство утвердило Операционный план на 2025 – 2028 годы. Эти изменения учитывают последствия полномасштабной войны, миграцию, разрушение образовательной инфраструктуры и задачи послевоенного восстановления.

Обновления направили на усиление безопасности и устойчивости вузов, в частности на поддержку учреждений в прифронтовых и деоккупированных общинах, модернизацию сети ЗВО в соответствии с демографическими изменениями и потребностями экономики, развитие очного обучения там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и программы преодоления образовательных потерь.

Стратегия также делает акцент на современном содержании образования – STEM, цифровых навыках, компетентностном подходе и предусматривает развитие науки, инноваций и интеграцию украинских исследователей в Европейское исследовательское пространство.

Какие изменения на днях одобрила Рада?