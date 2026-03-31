Класи на групи ділитимуть по-іншому: МОН оновлює правила

Поділ класів на групи у школах України відбуватиметься по-іншому. Міністерство освіти й науки оновило відповідні правила.

Про це інформує Міністерство освіти й науки України. У відомстві кажуть, що це сприятиме якісній роботі вчителів з дітьми у малих групах.

Дивіться також Не оцінки головне: вчителька назвала навички учня, важливіші за знання

Як ділитимуть класи?

Зміни набудуть чинності із 2027 року у всіх закладах освіти. Вони стартують разом із запуском реформи профільної старшої школи.

У МОН кажуть, що так учні матимуть більше можливостей для індивідуального навчання. Школи при цьому зможуть гнучко організувати освітній процес. Ділити класи на групи можна буде і під час дистанційного навчання.

У 1 – 4 класах можна ділити учнів на групи під час вивчення української та іноземних мов, якщо в класі 24 і більше учнів,

– зазначили у МОН.

І додали, що це особливо важливо для формування базових мовних навичок.

А для середньої та старшої школи поріг у 27 учнів діятиме як і раніше. Тобто школи зможуть ділити класи на групи там, де це справді потрібно, і працювати з учнями більш індивідуально.

Які можливості отримають учні у межах "Профільної"?

У МОН також зауважили, що учні старшої профільної школи отримають більше можливостей. Школи, які беруть участь у пілоті реформи, зможуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів.

У кожній такій має бути щонайменше 8 учнів. Що важливо, учні з різних класів можуть вивчати один профільний предмет або курс.

Дивіться також Реформи лиш набирають обертів: чим запам'ятався Оксен Лісовий, який уже 3 роки як міністр освіти

Що відомо про реформу "Профільна"?