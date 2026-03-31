Классы на группы будут делить по-другому: МОН обновляет правила

Разделение классов на группы в школах Украины будет происходить по-другому. Министерство образования и науки обновило соответствующие правила.

Об этом информирует Министерство образования и науки Украины. В ведомстве говорят, что это будет способствовать качественной работе учителей с детьми в малых группах.

Как будут делить классы?

Изменения вступят в силу с 2027 года во всех учебных заведениях. Они стартуют вместе с запуском реформы профильной старшей школы.

В МОН говорят, что так ученики будут иметь больше возможностей для индивидуального обучения. Школы при этом смогут гибко организовать образовательный процесс. Делить классы на группы можно будет и во время дистанционного обучения.

В 1 – 4 классах можно делить учеников на группы при изучении украинского и иностранных языков, если в классе 24 и более учеников,

– отметили в МОН.

И добавили, что это особенно важно для формирования базовых языковых навыков.

А для средней и старшей школы порог в 27 учеников будет действовать по-прежнему. То есть школы смогут делить классы на группы там, где это действительно нужно, и работать с учениками более индивидуально.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Какие возможности получат ученики в рамках "Профильной"?

В МОН также отметили, что ученики старшей профильной школы получат больше возможностей. Школы, которые участвуют в пилоте реформы, смогут формировать межклассные группы для изучения профильных предметов и интегрированных курсов.

В каждой такой должно быть не менее 8 учеников. Что важно, ученики из разных классов могут изучать один профильный предмет или курс.

Что известно о реформе "Профильная"?