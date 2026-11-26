Громади в Україні отримають по мільйону гривень на розвиток академічних ліцеїв
У нашій державі триває підготовка до повноцінного впровадження реформи старшої профільної школи. Це відбудеться з 1 вересня 2027 року.
У громадах при цьому формують мережу академічних ліцеїв, в яких вчитимуться старшокласники. 45 громад зможуть отримати чималі гранти, розповіла менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, у плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак у Львові під час форуму.
Скільки громад отримає кошти?
Полторак повідомила, що в Україні підтримують розвиток співробітництва між громадами для створення спроможної мережі академічних ліцеїв.
45 громад-переможниць нашого відбору зможуть отримати гранти по 1 мільйону гривень на розвиток академічних ліцеїв,
– уточнила вона.
І додала, що експерти вже надали консультаційну підтримку більш ніж 700 територіальним громадам. Їм допомагають знаходити індивідуальні рішення, які враховують місцевий контекст і водночас забезпечують рівний доступ дітей до якісної освіти.
В Україні готуються до старту реформи старшої профільної школи / фото Марії Волошин, 24 Канал
Що кажуть у МОН про формування мережі ліцеїв?
Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук під час виступу на форумі розповів, що вже 82% громад, тобто 1 181 громада, затвердили плани мережі закладів освіти.
Водночас 190 громад ще перебувають у процесі,
– уточнив він.
І додав, що кожен наступний крок спирається на попередній: без профілів немає штатного розпису, без статуту й ліцензії – набору учнів.
Тому важливо затвердити мережу до кінця 2026 року, щоб ліцеї встигли підготуватися до 1 вересня 2027 року, а вчителі й батьки знали, на що розраховувати,
– резюмував посадовець.
Що змінить реформа старшої школи?
Зараз процес пілотування триває у 150 академічних ліцеях. Тут апробовують 12-річне навчання учнів.
Внаслідок реалізації реформи старша школа має стати профільною: учні зможуть обирати напрям навчання та предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів і планів щодо майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.
Після завершення 9 класу учні матимуть два основні шляхи:
продовжити навчання в академічному ліцеї;
вступити до коледжу.
В академічних ліцеях 10 – 12 класи стануть окремою ланкою профільної середньої освіти. Учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети, брати вибіркові курси та формувати власну освітню траєкторію.
- Детальніше про те, чого варто очікувати старшокласникам, громадам та учителям, як у нашій державі готуються до старту реформи старшої школи, які є виклики, читайте у матеріалі 24 Каналу.