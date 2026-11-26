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При этом в общинах формируется сеть академических лицеев, в которых будут учиться старшеклассники. 45 общин смогут получить значительные гранты, – рассказала менеджер швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает правительству в осуществлении, в планировании и реализации реформы старшей профильной школы, Валентина Полторак во Львове во время форума.

Сколько общин получат средства?

Полторак сообщила, что в Украине поддерживают развитие сотрудничества между общинами для создания эффективной сети академических лицеев.

45 общин-победителей нашего отбора смогут получить гранты по 1 миллиону гривен на развитие академических лицеев– уточнила она.

И добавила, что эксперты уже оказали консультационную поддержку более чем 700 территориальным общинам. Им помогают находить индивидуальные решения, которые учитывают местный контекст и в то же время обеспечивают равный доступ детей к качественному образованию.

В Украине готовятся к запуску реформы старшей профильной школы / фото Марии Волошин, 24 Канал

Что говорят в МОН о формировании сети лицеев?

Заместитель министра образования и науки Украины Иван Юрийчук во время выступления на форуме рассказал, что уже 82% общин, то есть 1 181 община, утвердили планы сети учебных заведений.

В то же время 190 общин еще находятся в процессе– уточнил он.

И добавил, что каждый следующий шаг опирается на предыдущий: без профилей нет штатного расписания, без устава и лицензии – набора учащихся.

Поэтому важно утвердить сеть до конца 2026 года, чтобы лицеи успели подготовиться к 1 сентября 2027 года, а учителя и родители знали, на что рассчитывать– резюмировал чиновник.

Что изменит реформа старшей школы?

Сейчас процесс пилотного внедрения продолжается в 150 академических лицеях. Здесь апробируется 12-летнее обучение учащихся.

В результате реализации реформы старшая школа должна стать профильной: учащиеся смогут выбирать направление обучения и предметы для углубленного изучения в соответствии со своими интересами и планами относительно будущей профессии. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

По окончании 9 класса у учащихся будет два основных пути:

продолжить обучение в академическом лицее;

поступить в колледж.

В академических лицеях 10–12 классы станут отдельным звеном профильного среднего образования. Учащиеся смогут углубленно изучать выбранные предметы, посещать факультативные курсы и формировать собственную образовательную траекторию.