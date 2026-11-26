Adv

У громадах при цьому формують мережу академічних ліцеїв, в яких вчитимуться старшокласники. 45 громад зможуть отримати чималі гранти, розповіла менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, у плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак у Львові під час форуму.

Скільки громад отримає кошти?

Полторак повідомила, що в Україні підтримують розвиток співробітництва між громадами для створення спроможної мережі академічних ліцеїв.

45 громад-переможниць нашого відбору зможуть отримати гранти по 1 мільйону гривень на розвиток академічних ліцеїв– уточнила вона.

І додала, що експерти вже надали консультаційну підтримку більш ніж 700 територіальним громадам. Їм допомагають знаходити індивідуальні рішення, які враховують місцевий контекст і водночас забезпечують рівний доступ дітей до якісної освіти.

В Україні готуються до старту реформи старшої профільної школи / фото Марії Волошин, 24 Канал

Що кажуть у МОН про формування мережі ліцеїв?

Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук під час виступу на форумі розповів, що вже 82% громад, тобто 1 181 громада, затвердили плани мережі закладів освіти.

Водночас 190 громад ще перебувають у процесі– уточнив він.

І додав, що кожен наступний крок спирається на попередній: без профілів немає штатного розпису, без статуту й ліцензії – набору учнів.

Тому важливо затвердити мережу до кінця 2026 року, щоб ліцеї встигли підготуватися до 1 вересня 2027 року, а вчителі й батьки знали, на що розраховувати– резюмував посадовець.

Що змінить реформа старшої школи?

Зараз процес пілотування триває у 150 академічних ліцеях. Тут апробовують 12-річне навчання учнів.

Внаслідок реалізації реформи старша школа має стати профільною: учні зможуть обирати напрям навчання та предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів і планів щодо майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Після завершення 9 класу учні матимуть два основні шляхи:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

вступити до коледжу.

В академічних ліцеях 10 – 12 класи стануть окремою ланкою профільної середньої освіти. Учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети, брати вибіркові курси та формувати власну освітню траєкторію.