В Україні триває пілотування реформи старшої школи. З вересня наступного року її впроваджуватимуть вже повноцінно.

Зараз триває формування мережі закладів освіти. Чи всі громади матимуть академічні ліцеї, розповідає 24 Канал.

Що зміниться для старшокласників?

Учні вчитимуться вже 12 років після впровадження змін. Після завершення 9 класу учні зможуть:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

вступити до коледжу.

Старшокласники у межах 10 – 12 класів зможуть обирати профіль навчання відповідно до інтересів і планів. У 10 класі передбачили адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Ліцей має пропонувати щонайменше три профілі навчання:

природничо-математичний (STEM);

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний.

Зараз 150 ліцеїв пілотують реформу. 30 ліцеїв – з 2025 – 2026 навчального року, 120 ліцеїв – з 2026 – 2027 навчального року.

Чи всі громади матимуть академічні ліцеї?

Менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, у плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак розповіла, що не всі громади матимуть академічні ліцеї.

81% громад сьогодні сформували мережу, 19% ще перебувають на етапі формування, але в цілому в нас буде 28% територіальних громад, які наразі не матимуть академічних ліцеїв. Учнів довозитимуть до інших громад, сусідніх. У цих громадах проживає 7% дітей старшого шкільного віку,

– уточнила вона.

За даними проєкту DECIDE, профільну середню освіту забезпечуватимуть:

академічне спрямування – 2090 академічних ліцеїв;

професійне спрямування – 591 професійний коледж та 584 фахових коледжі.

Прогнозована середня наповнюваність академічних ліцеїв у 2029 – 2030 навчальному році становитиме 354 учні в 10 – 12 класах. Також прогнозують, що у середньому на паралелі здобуватимуть освіту 110 – 120 учнів.

Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук розповів при цьому, як гарантуватимуть довезення учнів до академічних ліцеїв, якщо на їхній території такого закладу освіти не буде. Каже, що є субвенція на закупівлю автобусів.