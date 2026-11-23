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В настоящее время продолжается формирование сети учебных заведений. Будут ли во всех общинах академические лицеи, рассказывает 24 Канал.

Что изменится для старшеклассников?

После внедрения изменений ученики будут учиться уже 12 лет. По окончании 9 класса ученики смогут:

продолжить обучение в академическом лицее;

поступить в колледж.

Старшеклассники в рамках 10–12 классов смогут выбирать профиль обучения в соответствии со своими интересами и планами. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

Лицей должен предлагать как минимум три профиля обучения:

естественно-математический (STEM);

языково-литературный;

социально-гуманитарный.

Сейчас 150 лицеев участвуют в пилотной реализации реформы. 30 лицеев – с 2025–2026 учебного года, 120 лицеев – с 2026–2027 учебного года.

Будут ли во всех общинах академические лицеи?

Менеджер швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает правительству в планировании и реализации реформы старшей профильной школы, Валентина Полторак рассказала, что не все общины будут иметь академические лицеи.

81% общин сегодня сформировали сеть, 19% еще находятся на этапе формирования, но в целом у нас будет 28% территориальных общин, которые пока не будут иметь академических лицеев. Учеников будут доставлять в другие, соседние общины. В этих общинах проживает 7% детей старшего школьного возраста– уточнила она.

По данным проекта DECIDE, профильное среднее образование будут обеспечивать:

академическое направление – 2090 академических лицеев;

профессиональное направление – 591 профессиональный колледж и 584 специализированных колледжа.

Прогнозируемая средняя наполняемость академических лицеев в 2029–2030 учебном году составит 354 ученика в 10–12 классах. Также прогнозируется, что в среднем на параллели будут обучаться 110–120 учащихся.

Заместитель министра образования и науки Украины Иван Юрийчук рассказал при этом, как будут обеспечивать доставку учащихся в академические лицеи, если на территории их проживания такого учебного заведения не будет. Он говорит, что предусмотрена субвенция на закупку автобусов.