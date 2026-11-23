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Зараз триває формування мережі закладів освіти. Чи всі громади матимуть академічні ліцеї, розповідає 24 Канал.

Що зміниться для старшокласників?

Учні вчитимуться вже 12 років після впровадження змін. Після завершення 9 класу учні зможуть:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

вступити до коледжу.

Старшокласники у межах 10 – 12 класів зможуть обирати профіль навчання відповідно до інтересів і планів. У 10 класі передбачили адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Ліцей має пропонувати щонайменше три профілі навчання:

природничо-математичний (STEM);

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний.

Зараз 150 ліцеїв пілотують реформу. 30 ліцеїв – з 2025 – 2026 навчального року, 120 ліцеїв – з 2026 – 2027 навчального року.

Чи всі громади матимуть академічні ліцеї?

Менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, у плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак розповіла, що не всі громади матимуть академічні ліцеї.

81% громад сьогодні сформували мережу, 19% ще перебувають на етапі формування, але в цілому в нас буде 28% територіальних громад, які наразі не матимуть академічних ліцеїв. Учнів довозитимуть до інших громад, сусідніх. У цих громадах проживає 7% дітей старшого шкільного віку– уточнила вона.

За даними проєкту DECIDE, профільну середню освіту забезпечуватимуть:

академічне спрямування – 2090 академічних ліцеїв;

професійне спрямування – 591 професійний коледж та 584 фахових коледжі.

Прогнозована середня наповнюваність академічних ліцеїв у 2029 – 2030 навчальному році становитиме 354 учні в 10 – 12 класах. Також прогнозують, що у середньому на паралелі здобуватимуть освіту 110 – 120 учнів.

Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук розповів при цьому, як гарантуватимуть довезення учнів до академічних ліцеїв, якщо на їхній території такого закладу освіти не буде. Каже, що є субвенція на закупівлю автобусів.