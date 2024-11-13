Фінляндія виділяє мільйони євро на реформу української освіти

Фінляндія суттєво долучиться фінансово до реформування української освіти. Зокрема, виділяє на цю мету 20 мільйонів євро.

Ці кошти мають скерувати на підтримку реформи старшої школи в Україні. Також 500 тисяч євро виділять на реформу шкільного харчування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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Фінляндія профінансує реформу освіти в Україні

Під час Європейського регіонального форуму шкільного харчування в Києві міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що з 2025 по 2028 рік Фінляндія має намір підтримувати українську освіту. Зокрема, скерувати значні кошти на реформування загальної середньої освіти.

Зокрема, кошти повинні скерувати на модернізацію шкільної системи, адаптацію освітніх процесів до сучасних стандартів і забезпечення всебічної підтримки учнів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Важливим аспектом реформи буде посилення соціального захисту школярів та впровадження програм психосоціальної допомоги, адже це особливо актуально в умовах війни та викликів, з якими стикається молодь в Україні.

Важливо! Детально про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі 24 Каналу "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.

Також Фінляндія виділить 500 тисяч євро на підтримку програми шкільного харчування у 2024 році.