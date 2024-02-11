Окремих абітурієнтів можуть зараховувати у виші відразу на другий курс

Міносвіти України планує реформувати старшу профільну школу. Зміни втілять у життя у 2027 році.

Однак вже 2025 року стартує пілотування цієї реформи. Заступник очільника МОН Андрій Сташків розповів, які переваги нададуть тим учням, які візьмуть участь у пілотному проєкті.

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Які бонуси отримають учасники пілотування шкільної реформи

До пілотування залучать учнів, які мали вчитися 11 років у школі, натомість їм запропонують вчитися вже 12. Але такі школярі повинні отримати переваги від участі у пілотному проєкті профільної середньої освіти. Власне, тому що їм доведеться вчитися на рік довше.

Ми розглядаємо варіант, щоби заклади вищої освіти зараховували таких учнів відразу на другий курс, щоб вони не втрачали рік навчання. Але це питання ще потребує обговорення з університетами,

– повідомив Сташків.

Натомість, за словами посадовця, після масового впровадження НУШ у старшій школі, коли у 2030 році випустять основний 12 клас, такої преференції не буде.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Андрій Сташків також розповів, як в Україні реформують старшу школу. Деталі читайте за посиланням.