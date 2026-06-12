Реформа на порозі: Лісовий розповів, чи вчитимуться учні 9 – 10 класів у своїх школах

В Україні триває пілотування реформи старшої профільної школи. З 2027 року вона має запрацювати повноцінно.

Внаслідок цього учні вчитимуться 12 років. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, чи вчитимуться старшокласники у своїх чинних школах, пише Укрінформ.

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У яких школах вчитимуться учні 9 – 10 класів?

Посадовець зазначив, що можливість для дев'ятикласників, а також переведених до 10 класу, завершити навчання у своїх школах залежить від ухвалення відповідного освітнього закону.

При цьому додає, що МОН керується чинною редакцією закону про повну загальну середню освіту. Документ ухвалили у 2020 році.

Але водночас зареєстрований законопроєкт №15082 і альтернативний законопроєкт №15082-1, які передбачають розв'язання питання – можливість завершення навчання 9-класниками, а тепер вже 10-класниками, після переведення в наступний клас у своїх школах. І коли закон буде проголосований, МОН всі підзаконні акти зі свого боку забезпечить,

– заявив Лісовий.

Зазначимо, що відповідно до Закону "Про повну загальну середню освіту", до 1 вересня 2027 року в Україні має запрацювати нова мережа ліцеїв для старшої профільної освіти. Громади повинні змінити типи закладів освіти або реорганізувати їх. Тому в деяких школах не відкриватимуть 10-ті класи.

Законопроєкти №№15082 і 15082-1 про внесення змін до освітнього закону, які передбачають забезпечення права учням 9 – 10 класів завершити навчання без зміни школи, зареєстрували у березні.

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Що відомо про реформу "Профільна"?