В Україні затвердили Типову освітню програму для старшої школи
- Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для старшої школи, яка надає учням 10 – 12 класів можливість обирати свій освітній шлях.
- У 10 класі відбувається профільно-адаптаційний цикл, де учні можуть змінити профіль, а в 11 – 12 класах збільшується кількість годин для профільних предметів і курсів за вибором.
Міністерство освіти і науки України погодило Типову освітню програму для старшої школи. Це основний документ для втілення реформи "Профільна".
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві також пояснили зміни.
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Типову освітню програму для старшої школи погодили
Програма надає можливості для учнів 10 – 12 класів обирати свій освітній шлях. Зокрема:
- Вибір профілю навчання. Учень / учениця визначається з пакетним рішенням предметів і курсів, яке входить до профілю за замовчуванням. Обираючи, наприклад, математичний профіль, учень / учениця поглиблено вивчатиме математику й інші обов'язкові предмети цього напряму.
- Вибір курсів, що поглиблюють / розширюють профіль. Учень / учениця вибирає предмети / курси в межах профілю, які допоможуть поглибити знання та вдосконалити вміння у профільному напрямі. Наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю.
- Вибір позапрофільних предметів. Учень / учениця обирає предмети й курси поза профілем для свого всебічного розвитку. Наприклад, навчаючись на математичному профілі, може обрати курс драматургії й театру.
Також навчальний план містить предмети / курси, обов'язкові для всіх учнів і учениць. Усі предмети, які є обов'язковими для складання державної підсумкової атестації після 12 класу (у форматі ЗНО / НМТ), учні й учениці вивчатимуть упродовж трьох років.
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Що ще змінює Типова освітня програма:
- Можливість формувати змінні групи, щоб забезпечити вивчення вибіркових предметів і курсів.
- Зменшення кількості обов’язкових предметів. Якщо раніше в 11 класі учні були змушені одночасно опановувати щонайменше 14 предметів, то тепер у 12 класі цей перелік може скоротитися до 5 – 8 (залежно від профілю). Особливо це актуально для шкіл, які впроваджують інтегроване навчання. Наприклад, курс природничих наук для гуманітарних профілів або інтегрований мовно-літературний курс – для STEM-профілів.
- Можливість для шкіл самостійно створювати програми непрофільних предметів і курсів за вибором. Вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах – заклад освіти може розробити власний зміст.
Яка кількість годин для вивчення різних освітніх галузей
Типова освітня програма містить типові навчальні плани (таблиці з переліками годин на вивчення предметів / курсів) для трьох кластерів:
- Мовно-літературний:
- Соціально-гуманітарний;
- STEM.
У межах цих кластерів ліцеї зможуть формувати різноманітні профілі.
10 клас – профільно-адаптаційний цикл (у ньому учні можуть змінити профіль)
- Кількість годин для обов’язкових освітніх компонентів у першому семестрі 10 класу є однаковою для всіх учнів і учениць. Це дасть змогу надолужити можливі освітні втрати, поступово адаптуватися до нових форматів навчання, а головне – ознайомитися з особливостями обраного профілю.
- У першому семестрі учні й учениці матимуть години для предметів і курсів за вибором.
- У другому семестрі кількість годин для профільних предметів збільшиться.
11 – 12 класи – профільний цикл
- Навчальний план містить більшу кількість годин для вивчення обраного профілю та вибіркових предметів і курсів.
- Щороку кількість таких годин зростатиме, а кількість годин на обов'язкові для всіх предмети – зменшуватиметься.
Детальніше про те, як реалізовуватимуть реформу старшої школи, ми розповідали раніше.