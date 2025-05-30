В Україні затвердили Типову освітню програму для старшої школи

Міністерство освіти і науки України погодило Типову освітню програму для старшої школи. Це основний документ для втілення реформи "Профільна".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві також пояснили зміни.

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Типову освітню програму для старшої школи погодили

Програма надає можливості для учнів 10 – 12 класів обирати свій освітній шлях. Зокрема:

Вибір профілю навчання. Учень / учениця визначається з пакетним рішенням предметів і курсів, яке входить до профілю за замовчуванням. Обираючи, наприклад, математичний профіль, учень / учениця поглиблено вивчатиме математику й інші обов'язкові предмети цього напряму. Вибір курсів, що поглиблюють / розширюють профіль. Учень / учениця вибирає предмети / курси в межах профілю, які допоможуть поглибити знання та вдосконалити вміння у профільному напрямі. Наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю. Вибір позапрофільних предметів. Учень / учениця обирає предмети й курси поза профілем для свого всебічного розвитку. Наприклад, навчаючись на математичному профілі, може обрати курс драматургії й театру.

Також навчальний план містить предмети / курси, обов'язкові для всіх учнів і учениць. Усі предмети, які є обов'язковими для складання державної підсумкової атестації після 12 класу (у форматі ЗНО / НМТ), учні й учениці вивчатимуть упродовж трьох років.

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Що ще змінює Типова освітня програма:

Можливість формувати змінні групи, щоб забезпечити вивчення вибіркових предметів і курсів.

Зменшення кількості обов’язкових предметів. Якщо раніше в 11 класі учні були змушені одночасно опановувати щонайменше 14 предметів, то тепер у 12 класі цей перелік може скоротитися до 5 – 8 (залежно від профілю). Особливо це актуально для шкіл, які впроваджують інтегроване навчання. Наприклад, курс природничих наук для гуманітарних профілів або інтегрований мовно-літературний курс – для STEM-профілів.

Можливість для шкіл самостійно створювати програми непрофільних предметів і курсів за вибором. Вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах – заклад освіти може розробити власний зміст.

Яка кількість годин для вивчення різних освітніх галузей

Типова освітня програма містить типові навчальні плани (таблиці з переліками годин на вивчення предметів / курсів) для трьох кластерів:

Мовно-літературний:

Соціально-гуманітарний;

STEM.

У межах цих кластерів ліцеї зможуть формувати різноманітні профілі.

10 клас – профільно-адаптаційний цикл (у ньому учні можуть змінити профіль)

Кількість годин для обов’язкових освітніх компонентів у першому семестрі 10 класу є однаковою для всіх учнів і учениць. Це дасть змогу надолужити можливі освітні втрати, поступово адаптуватися до нових форматів навчання, а головне – ознайомитися з особливостями обраного профілю.

У першому семестрі учні й учениці матимуть години для предметів і курсів за вибором.

У другому семестрі кількість годин для профільних предметів збільшиться.

11 – 12 класи – профільний цикл

Навчальний план містить більшу кількість годин для вивчення обраного профілю та вибіркових предметів і курсів.

Щороку кількість таких годин зростатиме, а кількість годин на обов'язкові для всіх предмети – зменшуватиметься.

Детальніше про те, як реалізовуватимуть реформу старшої школи, ми розповідали раніше.