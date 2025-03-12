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Освіта Освіта в Україні Які предмети обов'язково вивчатимуть старшокласники з 2027 року
12 березня, 20:16
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Які предмети обов'язково вивчатимуть старшокласники з 2027 року

Марія Волошин
Основні тези
  • З 2027 року в Україні розпочнеться реформа старшої школи, яка передбачає 12-річне навчання та вибір навчальних профілів у старших класах.
  • У 10-11 класах природничі предмети будуть обов'язковими для всіх, а у 12 класі – для тих, хто обрав природничі профілі або цікавиться ними.
  • Обов'язкові предмети для 10-12 класів включають українську мову та літературу, історію, математику, іноземні мови, захист України та фізичну культуру.

З 2027 року в Україні розпочнеться реалізація реформи старшої профільної школи. Цьогоріч стартує її пілотування.

Реформа передбачає, що школярі вчитимуться вже 12 років. При цьому у старших класах зможуть обирати навчальні профілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України

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МОН розвінчало міфи про реформу 

У МОН наголосили, що у 10 – 11 класах природничі предмети й курси будуть обов'язковими для всіх учнів і учениць без винятку. Це забезпечить формування цілісної наукової картини світу й компетентностей у галузі природничих наук, необхідних кожному випускнику й кожній випускниці.

У 12 класі природничі науки вивчатимуть учні й учениці, які обрали:

  • природничі профілі (на поглибленому рівні);
  • природничі предмети та курси як вибіркові (для тих, хто ними цікавиться, але обрав інший профіль).

Які будуть обов'язкові предмети 

Незалежно від обраного профілю, усі учні й учениці 10 – 12 класів обов'язково вивчатимуть:

  • українську мову та літературу;
  • історію та громадянську освіту;
  • математику;
  • іноземні мови;
  • захист України;
  • фізичну культуру.

У МОН зазначили, що реформу старшої школи спрямували на подолання суттєвих недоліків сучасної системи освіти старшокласників, зокрема перезавантаженості учнів й учениць та недостатнього рівня підготовки з профільних предметів.

Тож переваги реформованої старшої школи будуть такі:

  • збалансоване навчальне навантаження;
  • можливість поглибленого вивчення профільних предметів і курсів;
  • якісна підготовка до вступу;
  • формування реальних компетентностей, а не формальне засвоєння матеріалу.

Як враховуватимуть індивідуальні потреби учнів

Ключовий принцип реформи – адаптація навчання до потреб учнів і учениць. Навчальний план передбачатиме три складники:

  1. Обов'язкові предмети та курси – формують певну "базу" для всіх учнів й учениць.
  2. Профільні предмети та курси – забезпечують поглиблене вивчення дисциплін, важливих для подальшого навчання та професійного розвитку.
  3. Вибіркові курси – розширюють світогляд і сприяють ознайомленню з різними галузями знань.

У МОН вважають, що така структура дає змогу уникнути ситуації, коли учні й учениці змушені однаково інтенсивно вивчати всі предмети, не маючи можливості зосередитися на тих, які відповідають їхнім зацікавленням і планам на майбутнє.

Раніше ми інформували, які профілі у межах реформи старшої школи можна буде обрати.