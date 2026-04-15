В одному з облцентрів скоротять мережу старшої школи

У Полтаві мають намір скоротити мережу старшої школи. Більшість закладів освіти перетворять на гімназії.

Ліцеї при цьому залишать лише для 10 – 12 класів. Про це Суспільному стало відомо із проєкту рішення, опублікованого на офіційному сайті Полтавської міськради.

Що зміниться у Полтаві?

Реформа передбачає розмежування за класами. У гімназіях навчатимуться учні з 1 до 9 класу, а у ліцеях – учні з 10 до 12 класу.

У місті залишать 11 закладів освіти, в яких учні зможуть здобувати повну середню освіту (старші класи).

Гімназіями стануть школи №4, №5, №6, №9, №11, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №27, №28, №30, №34, №37, №16 (заклад дошкільної освіти працюватиме окремо. Також ліцеї №29, №31;

Зміни стосуються закладів, які понизять ступінь.

Також гімназіями стануть сільські заклади освіти:

Абазівська ЗОШ;

Гожулівський НВК ;

Пальчиківський НВК;

Сем'янівський НВК;

Супрунівський НВК;

Тахтаулівський НВК.

Ліквідують заклади освіти у Бричківському, Валківському та Верхолівському старостатах.

Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

Які заклади будуть ліцеями?

Ліцеї, які забезпечуватимуть старшу школу, поступово відмовляться від набору в молодші класи. Серед них:

ліцей № 1 імені Івана Котляревського;

ліцей № 2 "Подільський";

ліцей № 3;

ліцей № 10 імені Володимира Короленка;

ліцей № 13 "Успіх";

ліцей № 14 "Здоров'я";

ліцей № 17 "Інтелект";

ліцей № 26 "Шевченківський";

ліцей № 32 "Європейський";

ліцей № 33;

ліцей № 38 імені Івана Павловського.

Ліцей №47 "Альтернатива" приєднають до ліцею №2.

Частину навчально-виховних комплексів розділять: дитсадки стануть окремими установами.

У більшості шкіл уже припинили набір до 10 – 11 класів із 2025 року.

Окремі початкові школи виділили з закладів у Андрущанському та Ковалівському старостатах.

