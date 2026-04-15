В одному з облцентрів скоротять мережу старшої школи
У Полтаві мають намір скоротити мережу старшої школи. Більшість закладів освіти перетворять на гімназії.
Ліцеї при цьому залишать лише для 10 – 12 класів. Про це Суспільному стало відомо із проєкту рішення, опублікованого на офіційному сайті Полтавської міськради.
Дивіться також У Раді назвали основні виклики реформи старшої школи
Що зміниться у Полтаві?
Реформа передбачає розмежування за класами. У гімназіях навчатимуться учні з 1 до 9 класу, а у ліцеях – учні з 10 до 12 класу.
У місті залишать 11 закладів освіти, в яких учні зможуть здобувати повну середню освіту (старші класи).
Гімназіями стануть школи №4, №5, №6, №9, №11, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №27, №28, №30, №34, №37, №16 (заклад дошкільної освіти працюватиме окремо. Також ліцеї №29, №31;
Зміни стосуються закладів, які понизять ступінь.
Також гімназіями стануть сільські заклади освіти:
Абазівська ЗОШ;
Гожулівський НВК ;
Пальчиківський НВК;
Сем'янівський НВК;
Супрунівський НВК;
Тахтаулівський НВК.
Ліквідують заклади освіти у Бричківському, Валківському та Верхолівському старостатах.
Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.
Які заклади будуть ліцеями?
Ліцеї, які забезпечуватимуть старшу школу, поступово відмовляться від набору в молодші класи. Серед них:
ліцей № 1 імені Івана Котляревського;
ліцей № 2 "Подільський";
ліцей № 3;
ліцей № 10 імені Володимира Короленка;
ліцей № 13 "Успіх";
ліцей № 14 "Здоров'я";
ліцей № 17 "Інтелект";
ліцей № 26 "Шевченківський";
ліцей № 32 "Європейський";
ліцей № 33;
ліцей № 38 імені Івана Павловського.
Ліцей №47 "Альтернатива" приєднають до ліцею №2.
Частину навчально-виховних комплексів розділять: дитсадки стануть окремими установами.
У більшості шкіл уже припинили набір до 10 – 11 класів із 2025 року.
Окремі початкові школи виділили з закладів у Андрущанському та Ковалівському старостатах.
Дивіться також В Україні починається підготовка до трирічного навчання на бакалавраті
Що відомо про реформу "Профільна"?
З наступного року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня 2025 року розпочалося пілотування. Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її. Про це вказано у відповіді на петицію щодо перегляду та тимчасового коригування реалізації реформи НУШ.