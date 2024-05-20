Учні обиратимуть предмети, які їм цікаві: як в Україні реформують старшу школу

З 2027 року випускники 9 класів НУШ першими перейдуть у профільну школу. Розпочнеться період впровадження реформи профільної освіти за двома спрямуваннями: академічним та професійним.

Про це розповіла народна депутатка України, секретарка Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа під час обговорення реформи у Львові, передає Освіта 24. Вона акцентувала на необхідності індивідуалізації навчання та наданні можливості учням впливати на те, що вивчати, адже це – основна мета реформи.

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Як в Україні реалізовуватимуть реформу старшої школи

Піпа розповіла, що на сьогодні майже 70% учнів навчаються за гуманітарними профілями. А на ринку праці є потреба у технічних, природничих спеціальностях.

Потрібно переорієнтувати освіту, відповідно до потреб економіки держави. Учні у старших класах профільної школи вивчатимуть меншу кількість загальних предметів. І навпаки, ретельніше займатимуться дисциплінами, які їх цікавлять та потрібні для обраної професії,

– повідомила вона.

І додала, що академічні ліцеї стануть осередками з великою кількістю учнів. Тут працюватимуть за формами проєктного навчання і новими програмами.

Держава зможе забезпечити якісну матеріальну базу, фахових педагогів та змістовне наповнення великих закладів. Таким чином ми не будемо розпорошувати ресурси, а спрямуємо їх цільово й ефективно,

– додала Піпа.

Вона також зауважила, що ще одним аргументом на користь реформи є те, що чинний зараз 11-річний термін навчання не відповідає стандартам і практиці європейських держав.

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Реформа передбачає зменшення кількості предметів

Народна обраниця у коментарі журналістам уточнила, що така профільна школа існує у Польщі, Британії, США. Там старшокласники можуть обрати спеціалізацію. І акцентувала на основних змінах, які втілять у життя в Україні у межах вищезгаданої реформи.

Учні зможуть вивчати більше тих предметів, які їм цікаві. З 17 – 20 предметів, які зараз вивчають у старшій школі, має бути близько 12. Профільна школа також має амбітну ціль – підготовку до ЗНО без репетиторів. Я не маю ілюзій, що це відбудеться швидко. Але на сьогодні у нас 11 класу де-факто немає. Адже ті, хто йде у ЗВО, готуються до ЗНО і працюють часто з репетиторами, за винятком кількох шкіл у країні,

– розповіла нардеп.

Зазначимо, днями у Львові відбулося громадське обговорення реформи профільної середньої освіти та особливостей її впровадження у Львівській області. Захід організувало Міністерством освіти і науки України в партнерстві зі Швейцарсько-українським проєктом DECIDE "Децентралізація для розвитку демократичної освіти" та за сприяння Львівської ОВА.