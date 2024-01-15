Чому МОН хоче зменшити кількість вишів в Україні

У нашій державі треба зменшити кількість вишів. При цьому не відразу, а поступово.

Так вважають у Міносвіти. Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів: усе тому, що в Україні зменшується кількість абітурієнтів.

Дивіться також У МОН повідомили, чи приєднають університет Сковороди до Каразіна у Харкові

Чому кількість вишів в Україні зменшать

Посадовець уточнив, що на сьогодні розробили законопроєкт щодо передумов модернізації мережі ЗВО у нашій державі. При цьому Винницький наголошує: документ передбачає не просто зменшення кількості університетів, а й покращення їхньої якості.

Заступник Лісового також уточнив, що торік в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як у 2008 році – 640 тисяч. Тож демографічні дані, за його словами, говорять самі за себе.

До 2033 року ми матимемо приблизно 300 тисяч випускників. І це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій,

– повідомив Винницький.

І додав, що у 2008 році в Україні функціонувало приблизно 350 навчальних закладів. У них у середньому було по 6,7 тисячі студентів. Натомість у 2021 році загальна кількість ЗВО зменшилася до 300, а в середньому в кожному з них було лише 3,4 тисячі студентів.