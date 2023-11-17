У Міносвіти заявили, що кількість вишів в Україні треба зменшити
Джерело:Osvita.ua
У Міносвіти вважають, що кількість вишів в Україні треба скоротити. Адже у нашій державі зараз існує проблема з мережею ЗВО через негативні демографічні тенденції.
Про це заявив заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі програми "Модуль знань" на Суспільному. Посадовець вважає, що зараз демографічна ситуація не дозволяє утримувати таку кількість університетів.
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У МОН заявили, що кількість вишів в Україні треба зменшити
Винницький заявив, що кількість вишів у нашій державі протягом останніх 15 років майже не змінилась.
15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні – 3,5 тисячі. Демографія свідчить, що наступного року у нас не стане більше 17-річних,
– повідомив заступник Лісового.
І додав, що упродовж наступних 15 років демографічна ситуація в Україні ускладнюватиметься.
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Як вплине реформа вищої освіти на роботу викладачів
- В Україні з вересня наступного року стартує реформа вищої освіти.
- Так, дистанційна форма навчання має замінити заочну та вечірню.
- Заступник очільник Міносвіти Михайло Винницький заявив, що реформа вплине на роботу викладачів по-різному.
- За його словами, є достатня кількість викладачів, які здатні дійсно надати якісні послуги із дистанційної освіти.