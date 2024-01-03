У МОН зробили заяву про об'єднання вишів

В Україні оптимізують мережу вищих навчальних закладів. Раніше у Міносвіти заявляли, що ЗВО в нашій державі забагато.

Заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що зміниться для самих вишів. При цьому радить не панікувати.

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Посадовець акцентував: МОН вважає проблемою надто розгалужену інфраструктуру закладів освіти. Адже вона не відповідає демографічній ситуації. При цьому є автономні ЗВО, які за державні гроші повинні забезпечувати якість освіти.

З поверненням формульного розподілу бюджетного фінансування, яке передбачає прозорі критерії оцінки діяльності закладів вищої освіти, ми побачимо більш конкурентні і менш конкурентні заклади. Ті, які менш конкурентні, будуть вимушені приєднуватися до більш конкурентних. Це закони ринкової економіки,

– заявив Винницький.

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