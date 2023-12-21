"В Україні забагато вишів і викладачів": МОН має намір реформувати сферу вищої освіти

У міністерстві освіти і науки України заявили, що в нашій державі забагато вишів. Відповідно забагато і викладачів.

Так вважає заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький. Він, зокрема, відповів на питання: "Як при чинних зарплатах працівників вишів, коли доктор наук отримує в середньому 25 тисяч гривень, наукова ставка – 8 тисяч гривень, а лаборанти та асистенти отримують 8 – 10 тисяч гривень, МОН плануєте здійснювати реформи та утримувати хороших викладачів?".

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У МОН вважають, що в Україні забагато вишів і викладачів

Посадовець заявив: "бюджетний пиріг – не гумовий". При цьому зауважив: якщо багато викладачів, то відповідно зарплату вони отримують з цього "державного пирога" невелику.

Якщо ми модернізуємо заклад, якщо ми в нього вкладаємо гроші, він стає привабливим для кращих. Він стає конкурентним і для студентів, і для викладачів. В цьому процесі, мабуть, ті викладачі, які не конкурентні, вилетять з процесу. І буде зменшення ставок. На ту кількість студентів, які в нас є, нам не потрібно стільки викладачів,

– вважає Винницький.

І додав, що з 2024 року МОН змінить принцип фінансування вишів. Кращим ЗВО додадуть кошти.

Університети самі розподілятимуть ці кошти всередині, в своєму колективі. Університети мають бути зацікавлені в тому, щоб розподіляти їх більше для тих, хто дає більший результат,

– заявив заступник очільника МОН.

І уточнив, що має на увазі або якісну освіту, коли студенти вибирають цих викладачів, або науковий доробок викладача.

Так, за словами заступника Лісового, викладачі, які не демонструватимуть наукових та викладацьких успіхів, отримуватимуть мало і працювати у ЗВО їм стане невигідно.

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