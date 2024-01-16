Студенти в Україні зможуть закінчувати навчання на бакалавраті раніше або пізніше, аніж передбачає чотирирічна програма.. Відповідні зміни запрацюють з нового навчального року.

Вони передбачені у межах впровадження індивідуальних освітніх траєкторій у вишах. Детально розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Дивіться також У вишах запровадять обов'язковий курс із військової підготовки для всіх студентів

Студенти самі визначатимуть, скільки років навчатися в університеті

Посадовець уточнив: у 2004 році в нашій державі заклали принцип розрахунку траєкторії студента через так звані кредити ЄКТС (європейська кредитно-трансферна система).

Сьогодні студенти зобов'язані накопичувати 60 кредитів на рік. Ми фактично примушуємо їх проходити бакалаврську програму за чотири роки,

– зазначив Винницький.

І додав, що важливо запропонувати студентам гнучкість, щоб вони самостійно могли визначати, за який час складатимуть певну кількість кредитів.

Зараз ми плануємо запровадити показник у 30 – 80 кредитів на рік для очної форми навчання. Студент зможе пришвидшити або уповільнити свій темп навчання,

– заявив заступник очільника МОН.