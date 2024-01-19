Лісовий анонсував підготовку нових управлінців вишів
Джерело:УП
Міносвіти України має намір навчати управляти сучасною університетською спільнотою проректорів, деканів, завідувачів кафедр. Адже управлінці відіграють надважливу роль у розвитку вишів.
Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. І розповів, як відбуватиметься процес.
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Лісовий анонсував підготовку нових управлінців вишів
Очільник МОН повідомив, що міністерство освіти і науки зараз завершує пілотний проєкт навчання управлінських команд 6 університетів. Незабаром його мають намір розгорнути до меж всеукраїнського масштабу.
Наша ціль – навчити до 1000 управлінців закладів вищої освіти (проректорів, деканів, завідувачів кафедр) навичок управління сучасною університетською спільнотою,
– наголосив посадовець.
За його словами, також паралельно будуть посилювати роль наглядових рад у закладах вищої освіти. Це робитимуть для того, аби уможливити перехід до університетської автономії європейського зразка.
Від того, яким є керівництво, чи залучено студентство, колектив та бізнес до ухвалення рішень, залежить дуже багато,
– заявив Лісовий.
- Раніше ми також повідомляли, що у Міносвіти України анонсували поколінну зміну ректорів в окремих вишах.
- Так, у 2024 році чимало університетів отримає нових очільників.
- Хто у списку – читайте за посиланням.