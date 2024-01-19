Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. І розповів, як відбуватиметься процес.

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Лісовий анонсував підготовку нових управлінців вишів

Очільник МОН повідомив, що міністерство освіти і науки зараз завершує пілотний проєкт навчання управлінських команд 6 університетів. Незабаром його мають намір розгорнути до меж всеукраїнського масштабу.

Наша ціль – навчити до 1000 управлінців закладів вищої освіти (проректорів, деканів, завідувачів кафедр) навичок управління сучасною університетською спільнотою,

– наголосив посадовець.

За його словами, також паралельно будуть посилювати роль наглядових рад у закладах вищої освіти. Це робитимуть для того, аби уможливити перехід до університетської автономії європейського зразка.

Від того, яким є керівництво, чи залучено студентство, колектив та бізнес до ухвалення рішень, залежить дуже багато,

– заявив Лісовий.