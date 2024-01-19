Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. И рассказал, как будет происходить процесс.
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Лисовой анонсировал подготовку новых управленцев вузов
Глава МОН сообщил, что министерство образования и науки сейчас завершает пилотный проект обучения управленческих команд 6 университетов. Вскоре его намерены развернуть в пределы всеукраинского масштаба.
Наша цель – научить до 1000 управленцев заведений высшего образования (проректоров, деканов, заведующих кафедрами) навыков управления современным университетским сообществом,
– подчеркнул чиновник.
По его словам, также параллельно будут усиливать роль наблюдательных советов в заведениях высшего образования. Это будут делать для того, чтобы сделать переход к университетской автономии европейского образца.
От того, каково руководство, привлечено ли студенчество, коллектив и бизнес к принятию решений, зависит очень многое,
– заявил Лисовой.
- Раньше мы также сообщали, что в Минобразования Украины анонсировали поколенное изменение ректоров в отдельных вузах
- Так, в 2024 году многие университеты получат новых руководителей.
- Кто в списке – читайте по ссылке.