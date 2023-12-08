В Україні змінять систему фінансування вищої освіти

Система бюджетного фінансування вищої освіти в Україні зазнає змін. У МОН анонсували відхід від так званого державного замовлення.

Про це заявив заступник очільника МОН України з питань вищої освіти Михайло Винницький. І повідомив, які зміни очікують на вищезгадану систему.

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В Україні трансформують систему фінансування вищої освіти

Посадовець заявив про те, що держава має бюджетно фінансувати вищу освіту. Тобто надавати так звані гранти на здобуття вищої освіти. Але це не має бути у формі традиційного держзамовлення.

Ми хочемо зробити так, щоб більше людей отримали державну підтримку вищої освіти. Проте вона буде не стовідсоткова,

– зазначив заступник Лісового.

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Держава запровадить гранти на вищу освіту