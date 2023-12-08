Об этом заявил заместитель главы МОН Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И сообщил, какие изменения ожидают вышеупомянутую систему.

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В Украине трансформируют систему финансирования высшего образования

Чиновник заявил о том, что государство должно бюджетно финансировать высшее образование. То есть предоставлять так называемые гранты на получение высшего образования. Но это не должно быть в форме традиционного госзаказа.

Мы хотим сделать так, чтобы больше людей получили государственную поддержку высшего образования. Однако она будет не стопроцентной,

– отметил заместитель Лисового.

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Государство введет гранты на высшее образование