Об этом заявил заместитель главы МОН Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И сообщил, какие изменения ожидают вышеупомянутую систему.
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В Украине трансформируют систему финансирования высшего образования
Чиновник заявил о том, что государство должно бюджетно финансировать высшее образование. То есть предоставлять так называемые гранты на получение высшего образования. Но это не должно быть в форме традиционного госзаказа.
Мы хотим сделать так, чтобы больше людей получили государственную поддержку высшего образования. Однако она будет не стопроцентной,
– отметил заместитель Лисового.
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Государство введет гранты на высшее образование
- Ранее в Минобразования анонсировали альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
- Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
- Гранты могут ввести уже со следующего учебного года.
- Так, выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какому вузу заплатить их за свое обучение.
- Льготники получат гарантированное право на грант.