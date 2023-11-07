Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями ОО "Прогрессивные" отметил, что грантовая система начнет институт софинансирования в украинском высшем образовании.

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В Украине планируют ввести софинансирование получения высшего образования

Он уверен: должна работать система, в рамках которой государство покрывает часть средств обучения в системе высшего образования.

Винницкий также считает, что грантовое финансирование усилит широкий конкурс при поступлении в ЗВО. Он никуда не исчезнет.

Если до сих пор широкий конкурс был на бюджетное место, и это было либо на 100% финансирования студента, либо на ноль, ты либо попадал, либо не попадал, то грантовое финансирование будет предусматривать то, что студент выбирает то заведение, ту специальность, где он будет учиться. , заходит как контрактник, но часть его контракта оплачивается за счет гранта,

– сообщил чиновник.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

И добавил: вместо того, чтобы было 100-процентное, такое финансирование будет частично, но больше человек получат средства на обучение.

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Государство введет гранты на высшее образование