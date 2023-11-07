Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями ОО "Прогрессивные" отметил, что грантовая система начнет институт софинансирования в украинском высшем образовании.
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В Украине планируют ввести софинансирование получения высшего образования
Он уверен: должна работать система, в рамках которой государство покрывает часть средств обучения в системе высшего образования.
Винницкий также считает, что грантовое финансирование усилит широкий конкурс при поступлении в ЗВО. Он никуда не исчезнет.
Если до сих пор широкий конкурс был на бюджетное место, и это было либо на 100% финансирования студента, либо на ноль, ты либо попадал, либо не попадал, то грантовое финансирование будет предусматривать то, что студент выбирает то заведение, ту специальность, где он будет учиться. , заходит как контрактник, но часть его контракта оплачивается за счет гранта,
– сообщил чиновник.
И добавил: вместо того, чтобы было 100-процентное, такое финансирование будет частично, но больше человек получат средства на обучение.
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Государство введет гранты на высшее образование
- МОН разработало альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
- Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
- Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.
- Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.
- Гарантированное право на получение гранта на высшее образование предоставит поступающим-льготникам.
- Размер гранта и порядок предоставления средств будет определяться Кабмином.
- Размер гранта на обучение будет зависеть от двух показателей: результата ВНО и индекса специальности.