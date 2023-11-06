Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями общественного объединения "Прогрессильные" уточнил, что эта система финансирования работала в течение 2020 – 2021 годов. Но ее действие приостановили в прошлом году.
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В Украине возобновят формульное финансирование вузов
Винницкий отметил, что формулу немного видоизменят. В частности, изменят коэффициент региональной поддержки в пользу ЗВО в прифронтовых регионах.
В общем, принцип распределения средств между учреждениями высшего образования по формульному подходу возвращается с 1 января. Соответственно отвязывается количество ставок от количества студентов,
– уточнил он.
И добавил, что формульное финансирование означает, что ставки преподавателей не будут зависеть от количества студентов. За планирование зарплаты преподавателей будут отвечать конкретные вузы.
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Как повлияет реформа высшего образования на работу преподавателей
- В сентябре 2024 года стартует реформа высшего образования.
- В частности, дистанционная форма обучения заменит заочную и вечернюю.
- Михаил Винницкий заявил, что реформа повлияет на работу преподавателей по-разному.
- Также отметил: есть достаточное количество преподавателей, способных действительно предоставить качественные услуги по дистанционному образованию.
- Винницкий также заявил, что в Украине гораздо больше преподавателей в вузах, чем нужно.
- Он убежден, что повышать зарплату преподавателям можно только после модернизации сети ЗВО.