Заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об'єднання "Прогресильні" уточнив, що ця система фінансування працювала протягом 2020 – 2021 років. Але її дію призупинили торік.

Дивіться також У МОН заявили, що в Україні забагато викладачів вишів

В Україні відновлять формульне фінансування вишів

Винницький зазначив, що формулу трохи видозмінять. Зокрема, змінять коефіцієнт регіональної підтримки на користь ЗВО у прифронтових регіонах.

Загалом принцип розподілу коштів між закладами вищої освіти за формульним підходом повертається з 1 січня. Відповідно відв'язується кількість ставок від кількості студентів,

– уточнив він.

І додав, що формульне фінансування означає, що ставки викладачів не залежатимуть від кількості студентів. Натомість за планування зарплати викладачів відповідатимуть конкретні виші.

Дивіться також У МОН розповіли, коли стартує реформа вищої освіти і чого чекати студентам та викладачам

Як вплине реформа вищої освіти на роботу викладачів