Заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об'єднання "Прогресильні" уточнив, що ця система фінансування працювала протягом 2020 – 2021 років. Але її дію призупинили торік.
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В Україні відновлять формульне фінансування вишів
Винницький зазначив, що формулу трохи видозмінять. Зокрема, змінять коефіцієнт регіональної підтримки на користь ЗВО у прифронтових регіонах.
Загалом принцип розподілу коштів між закладами вищої освіти за формульним підходом повертається з 1 січня. Відповідно відв'язується кількість ставок від кількості студентів,
– уточнив він.
І додав, що формульне фінансування означає, що ставки викладачів не залежатимуть від кількості студентів. Натомість за планування зарплати викладачів відповідатимуть конкретні виші.
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Як вплине реформа вищої освіти на роботу викладачів
- У вересні 2024 році стартує реформа вищої освіти.
- Зокрема, дистанційна форма навчання замінить заочну та вечірню.
- Михайло Винницький заявив, що реформа вплине на роботу викладачів по-різному.
- Також зауважив: є достатня кількість викладачів, які здатні дійсно надати якісні послуги із дистанційної освіти.
- Винницький також заявив, що в Україні набагато більше викладачів у вишах, ніж потрібно.
- Він переконаний, що підвищувати зарплату викладачам можна лише після модернізації мережі ЗВО.