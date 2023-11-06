Она предусмотрена Налоговым кодексом Украины. Как вернуть средства за обучение, читайте дальше.

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Как студенту вернуть потраченные на обучение деньги

Оформить налоговую скидку может сам студент или студентка (если имеет официальный заработок и уплачивает налоги) или его/ее мать, отец, жена или муж. В этом году можно подавать запрос на возмещение за прошлый год. Речь идет только о деньгах на обучение, а не за оплату общежития.

Какие требования должен выполнить студент

Если студент хочет получить возмещение за обучение, он должен быть гражданином Украины, иметь индефикационный код, не быть частным предпринимателем и получать образование в украинском ЗВО. Не возмещаются дополнительные курсы или обучение на военной кафедре.

Размер налоговой скидки составляет 18% стоимости обучения.

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Какие документы нужно подать

Паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларацию об имущественном положении и доходах;

справку о зарплате (форма №3);

копию договора с учебным заведением;

копии квитанций (чеков, платежных поручений) за оплату обучения;

документы, подтверждающие степень родства, если за обучение платят родственники;

заявление с реквизитами счета, на который будут перечисляться деньги.

После подачи декларации средства в течение 60 дней поступят на указанную в заявлении карту.