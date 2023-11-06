Вона передбачена Податковим кодексом України. Як повернути кошти за навчання, читайте далі.

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Як студентові повернути витрачені на навчання гроші

Оформити податкову знижку може сам студент чи студентка (якщо має офіційний заробіток і сплачує податки) або його / її мати, батько, дружина, або чоловік. Цього року можна подавати запит на відшкодування за минулий рік. Мовиться лише про гроші на навчання, а не за оплату гуртожитку.

Які вимоги має виконати студент

Якщо студент хоче отримати відшкодування за навчання, він повинен бути громадянином України, мати індефікаційний код, не бути приватним підприємцем і здобувати освіту в українському ЗВО. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі.

Розмір податкової знижки становить 18% від вартості навчання.

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Які документи треба подати

Паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларацію про майновий стан і доходи;

довідку про зарплату (форма №3);

копію договору з навчальним закладом;

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за оплату навчання;

документи, що підтверджують ступінь споріднення, якщо за навчання сплачують родичі;

заява з реквізитами рахунку, на який будуть перераховувати гроші.

Після подання декларації кошти протягом 60 днів надійдуть на вказану в заяві карту.