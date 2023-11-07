Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками ГО "Прогресильні" зазначив, що грантова система започаткує інститут співфінансування в українській вищій освіті.
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В Україні планують запровадити співфінансування здобуття вищої освіти
Він переконаний: має працювати система, у межах якої держава покриває частину коштів навчання у системі вищої освіти.
Вінницький також вважає, що грантове фінансування підсилить широкий конкурс під час вступу до ЗВО. Він нікуди не зникне.
Якщо дотепер широкий конкурс був на бюджетне місце, і це було або на 100% фінансування студента, або на нуль, ти або попадав, або не попадав, то грантове фінансування передбачатиме те, що студент обирає той заклад, ту спеціальність, де він буде вчитись, заходить як контрактник, але частина його контракту оплачується за рахунок гранту,
– повідомив посадовець.
І додав: замість того, щоб було 100-відсоткове, таке фінансування буде часткове, але більше осіб отримають кошти на навчання.
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Держава запровадить гранти на вищу освіту
- МОН розробило альтернативний підхід до держфінансування вищої освіти.
- Він передбачає держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
- Система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.
- Випускник на основі результатів ЗНО або НМТ отримуватиме від держави певну суму грошей і самостійно визначатиме, якому виші заплатити їх за своє навчання.
- Гарантоване право на отримання гранту на вищу освіту нададуть вступникам-пільговикам.
- Розмір гранту та порядок надання коштів визначатиме Кабмін.
- Розмір гранту на навчання залежатиме від двох показників: результату ЗНО та індексу спеціальності.