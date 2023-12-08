Заступник очільника МОН України з питань вищої освіти Михайло Винницький заявив, що у нашій державі на сьогодні є 170 державних невійськових вишів. І додав, що це забагато.

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Посадовець зазначив: мережу ЗВО в Україні побудували для приблизно 6 – 6,5 тисячі студентів на заклад.

На сьогодні в нас біля 3,5 тисячі студентів на заклад. Це означає, що виші треба укрупнювати, тобто кращим треба ставати ще кращими, а тим, які не дотягують, – виходити з гри,

– вважає заступник Лісового.

Він при цьому додав, що зміни не можуть відбутися за рік-два, адже освітня сфера – одна з найконсервативніших у світі. І реформи в освіті вимагають чимало часу.

Деякі реформи, які ми плануємо робили з вересня – наприклад, зміна фінансування, так звана "вільна траєкторія", коли люди можуть вступати на широку галузь, а потім обирати собі спеціальність – це речі, які можна запровадити для першого курсу. І це означає, що в нас лаг (показник, що відображає відставання або випереджання в часі одного явища — ред.) в реформах буде як мінімум чотири роки,

– уточнив посадовець.

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Посадовець також повідомив, що МОН зараз точково здійснює декілька укрупнень вишів. І анонсував завершення окремих до кінця року.