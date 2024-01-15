Як виші в Україні об'єднають, і чи вплине реорганізація ЗВО на навчання студентів

Модернізація мережі університетів в Україні не вплине на навчання чинних студентів відповідних вишів. Після злиття ЗВО або їхнього приєднання до інших, студенти продовжать здобувати освіту на обраних програмах аж до їх завершення.

Про це в ефірі "Суспільне Черкаси" повідомив заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький. І зауважив, що для галузевих закладів, які приєднують до інших, збережуть певний автономний інститут.

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Чи вплине реорганізація ЗВО на навчання студентів

Посадовець розповів про модернізацію мережі ЗВО на прикладі Одеського екологічного інституту. У випадку з Одеським університетом імені Мечникова, до якого приєднаний Одеський екологічний університет, за словами Винницького, буде функціонувати екологічний інститут як автономна структура, яка буде підсилена науково-дослідним інститутом.

У такий спосіб ми посилюємо університети. При цьому навчальні плани можуть дещо змінитись. Можливо, деякі викладачі поміняються, але все це націлене на те, щоб покращити якість і зберегти ті унікальні речі, які мають бути збережені,

– повідомив посадовець.

Однак для нових вступників відбудуться певні зміни, адже з нового навчального року студенти вступатимуть вже в об'єднаний ЗВО.

Винницький також заявив: у межах такого укрупнення ціль МОН – покращення якості освіти. Зокрема, виші об'єднуватимуть там, де студенти й надалі використовуватимуть приміщення, призначені для навчання. Приватизації землі чи приміщення процес модернізації мережі вишів не передбачає.

При цьому заступник Лісового не каже, скільки вишів залишать в Україні, мовляв, час покаже.

Раніше Михайло Винницький розповів, чому Міносвіти вирішило зменшити кількість вишів в Україні. Про це читайте за посиланням.