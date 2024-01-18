Вступники отримають свободу вибору: що передбачають індивідуальні траєкторії

У межах цьогорічної вступної кампанії абітурієнтам нададуть більше свободи у виборі навчальних предметів. Вступати при цьому можна буде на галузь, а вже згодом обирати спеціальність.

Це передбачено у межах впровадження індивідуальних освітніх траєкторій у вишах. Освіта 24 розповідає деталі про ці траєкторії для студентів.

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Вступники у виші отримають більше свободи у виборі дисциплін

Заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький розповідав, що вступники у ЗВО зможуть обирати ті предмети, які їм цікаві. А спеціальність можна буде змінювати після 1 – 2 років навчання.

Студенти також зможуть, за словами посадовця, самі обирати, скільки років вчитися у виші, зокрема на бакалавраті. Це планують передбачити для тих, хто здобуває освіту за контрактом. Так, студенти матимуть можливість самостійно регулювати свій термін навчання.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість 4. Чи навпаки – здобути ступінь за 6 років. Ці зміни набудуть чинності з нового навчального року.