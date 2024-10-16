Рекордна кількість: майже 20 вишів України потрапили до топового світового рейтингу

17 закладів вищої освіти України потрапили до Times Higher Education World University Rankings 2025. Результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу оприлюднила британська рейтингова агенція Times Higher Education.

Усього оцінювали 2095 установ зі 115 країн. Цього року до рейтингу ввійшла рекордна кількість українських університетів – 17.

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Які виші України потрапили до світового рейтингу

До рейтингу потрапили виші з Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців.

Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, – 55. Це на третину більше порівняно з минулим роком.

Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи університетів, що посіли місця в діапазоні 801 – 1000 у світовому рейтингу. Усі інші українські заклади потрапили до групи 1501+,

– повідомили у Міносвіти України.

ЦІкаво! Уперше в рейтинговій таблиці з'явилися Національний медичний університет імені Богомольця, Одеський національний університет імені Мечникова та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

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За якими критеріями оцінювали виші

Відповідно до методології рейтингу, діяльність вишів оцінювали за 18 показниками ефективності. Їх згрупували у п'ять узагальнених індикаторів:

освітня діяльність;

дослідницьке середовище;

якість досліджень;

співпраця з промисловістю;

міжнародна відкритість.

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Загалом аналітики Times Higher Education проаналізували 157 мільйонів цитувань та 18 мільйонів наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу під час проведення власних репутаційних опитувань.

Зверніть увагу! Оновлений рейтинг університетів можна переглянути за покликанням.