Коли реєструватися на НМТ та чи можна згодом змінити місто складання

Реєстрація на національний мультипредметний тест відбудеться у квітні. При цьому абітурієнт повинен відразу вказати місто, в якому має намір проходити оцінювання.

Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Терміни реєстрації, до слова, однакові як для випускників, що перебувають в Україні, так і для тих, хто за кордоном.

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Коли реєструватися на НМТ

Вакуленко повідомила, що під час реєстрації на НМТ-2023 у квітні абітурієнти вказуватимуть, де планують проходити тестування. Так, обиратимуть одне місто з наданих.

Дуже уважно потрібно поставитися до вибору цього місця, тому що саме ваш вибір зумовить створення пунктів тестування у тому чи іншому місті. Якщо ви перебуваєте в Україні, обираєте місто в Україні, де ви плануєте бути в червні. Якщо ви – за кордоном, то спочатку обираєте країну, а потім це місто,

– уточнила заступниця директора УЦОЯО.

При цьому зазначила, що національний мультипредметний тест відбуватиметься як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Чи можна змінити місце проходження НМТ

Вакуленко також розповіла, що під час процесу реєстрації і ще п'ять днів після завершення офіційно визначених термінів її проведення випускник зможе змінити назву міста, в якому планує проходити оцінювання. Після цього це зробити буде неможливо.

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