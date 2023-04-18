Місця для реєстрації випускників на національний мультипредметний тест у Польщі та Німеччині закінчуються. Тож абітурієнтам у цих країнах радять не зволікати з реєстрацією.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І зауважила, що місць у згаданих країнах для складання НМТ вже майже немає.

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У Польщі та Німеччині закінчуються місця на НМТ

Вакуленко вкотре закликала майбутніх учасників тестування поквапитись з реєстрацією.

Якщо говорити про Німеччину і Польщу, то у нас вже майже немає місць в цих країнах, тому що дуже багато учасників зареєструвались у перші тижні

– уточнила вона.

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І нагадала, що місця для проведення тесту обмежені. Їх надають закордонні партнери. В окремих містах ці місця вже вичерпалися.

До слова, реєстрація на НМТ-2023 розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня. На тестування вже зареєструвалося майже 100 тисяч учасників. При цьому за кордоном – 16 тисяч.

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