На НМТ вже зареєструвалося майже 250 тисяч осіб: який вибірковий предмет є найпопулярнішим

В Україні завершується реєстрація випускників на НМТ-2023. Цьогорічні абітурієнти мають ще час до 3 травня.

Так, випускники вже створили понад 255 тисяч персональних кабінетів. Понад 243 тисячі з них отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року.

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На НМТ вже зареєструвалося майже 250 тисяч випускників

В Україні хочуть складати НМТ понад 230 тисяч осіб. За кордоном – майже 25 тисяч.

Найчастіше третім предметом для складання вони обирають історію України. Її обрали понад 130 тисяч випускників під час реєстрації на тестування. Іноземні мови хочуть складати майже 80 тисяч осіб, біологію – понад 32 тисячі, фізику – майже 5 тисяч і хімію – понад 3 тисячі випускників.

Зауважимо, реєстрація на НМТ-2023 триває упродовж 3 квітня – 3 травня.

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