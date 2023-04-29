Так, випускники вже створили понад 255 тисяч персональних кабінетів. Понад 243 тисячі з них отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року.
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На НМТ вже зареєструвалося майже 250 тисяч випускників
В Україні хочуть складати НМТ понад 230 тисяч осіб. За кордоном – майже 25 тисяч.
Найчастіше третім предметом для складання вони обирають історію України. Її обрали понад 130 тисяч випускників під час реєстрації на тестування. Іноземні мови хочуть складати майже 80 тисяч осіб, біологію – понад 32 тисячі, фізику – майже 5 тисяч і хімію – понад 3 тисячі випускників.
Зауважимо, реєстрація на НМТ-2023 триває упродовж 3 квітня – 3 травня.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.