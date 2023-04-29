Так, выпускники уже создали более 255 тысяч персональных кабинетов. Более 243 тысяч из них получили сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.
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На НМТ уже зарегистрировалось около 250 тысяч выпускников
В Украине хотят сдавать НМТ более 230 тысяч человек. За границей – почти 25 тысяч.
Чаще всего третьим предметом для сдачи они выбирают историю Украины. Ее выбрали более 130 тысяч выпускников при регистрации на тестирование. Иностранные языки хотят сдавать почти 80 тысяч человек, биологию – более 32 тысяч, физику – почти 5 тысяч и химию – более 3 тысяч выпускников.
Заметим, регистрация на НМТ-2023 длится 3 апреля – 3 мая.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.