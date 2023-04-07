На НМТ-2023 вже зареєструвалося 14 тисяч випускників: який предмет на вибір – найпопулярніший
Джерело:МОН
3 квітня стартувала реєстрація на НМТ-2023. І вже 14 тисяч українських випускників отримали повідомлення про успішну реєстрацію на тест.
Загалом за 4 дні від початку реєстрації майбутні учасники НМТ створили майже 54 тисячі персональних кабінетів. Зауважимо, що зареєструватися на тест можна до 3 травня.
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Який предмет на вибір на НМТ-2023 – найпопулярніший
Так, проходити тестування у тимчасових екзаменаційних центрах в Україні хочуть вже близько 46,5 тисячі осіб, за кордоном – понад 7 тисяч.
Найпопулярніший предмет додаткового блоку серед вступників – історія України. Її обирають понад 26 тисяч осіб. Також – іноземні мови. Їх складатимуть з цього списку майже 19 тисяч осіб.
До слова, в УЦОЯО радять випускникам не зволікати з реєстрацією на тест, аби мати час для внесення потрібних змін.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.