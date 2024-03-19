На НМТ можна зареєструватись через Дію

Майбутні учасники національного мультитесту у 2024 році можуть зареєструватися на тестування завдяки застосунку Дія. Але спочатку треба створити персональний кабінет.

Так, під час реєстрації на НМТ-2024 необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту. Натомість усі особисті дані про учасника НМТ будуть внесені до системи автоматично.

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Як зареєструватися на НМТ через Дію

Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження. Так, абітурієнтові не треба завантажувати копії документів, які підтверджують внесені ним особисті дані.

Також регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.

Стартувала реєстрація на НМТ-2024

У 2024 році вже стартувала реєстрація на НМТ.

Подавати документи онлайн можна з 14 березня.

Стати учасником тестування варто до 11 квітня.

До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.

Зареєструватися можна також у додатковий період – протягом 10 – 15 травня.

Але це зможуть зробити тільки ті, хто не зміг зареєструватися на НМТ-2024 з поважних причин під час основного періоду або отримав відмову.