Куди звертатися, якщо виникли проблеми із реєстрацією на НМТ

В Україні 14 березня розпочалася реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Вона триватиме до 11 квітня включно.

Майбутні учасники тестування при цьому у разі потреби чи виникнення проблем під час реєстрації можуть звернутись за допомогою до фахівців. Для цього працюватимуть спеціально створені пункти реєстрації.

Дивіться також Стартувала реєстрація на НМТ-2024: що мають знати абітурієнти

Куди звертатися, якщо виникнуть труднощі під час реєстрації

Такі спеціальні пункти створили в різних регіонах України задля допомоги учасникам НМТ, які потребуватимуть консультації під час реєстрації.

Загалом функціонує 45 пунктів реєстрації на тестування. Вони розташовані в обласних та районних центрах.

Також до пунктів реєстрації можна звернутись за технічною допомогою.

Зазначимо, що реєстрація триває у безпаперовій формі, тобто повністю дистанційно за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Детально із переліком пунктів можна ознайомитися за посиланням.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.

Що варто знати про НМТ у 2024 році