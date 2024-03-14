Стартувала реєстрація на НМТ-2024: що мають знати абітурієнти

14 березня розпочалася реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Вона триватиме до 11 квітня включно.

Зареєструватися на тест можна онлайн. Як це зробити і які документи потрібні, читайте далі.

Дивіться також НМТ-2024 за кордоном: у яких країнах відбудеться тестування

Стартувала реєстрація на НМТ-2024

Зареєструватися на НМТ треба за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Спочатку потрібно створити персональний кабінет і вказати ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.У кабінеті також треба вказати;

якого року ви випускник школи;

чи потрібні вам спеціальні умови для складання тестування;

вибрати предмет на вибір;

також – населений пункт, де ви плануєте складати тестування;

мову складання НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії документів;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Як реєструватися учасникам, які за кордоном

Якщо одинадцятикласник перебуває за кордоном і вчиться дистанційно в українській школі, йому варто завантажити довідку з місця навчання, отриману саме в цій школі. Якщо закінчуєте закордонну школу, тоді перекладена довідка має бути з цього закладу освіти.

При цьому в УЦОЯО радили не зволікати з реєстрацією, аби мати можливітсь обрати найближчий населений пункт за кордоном, в якому ви хочете складати тестування.

Які завантажити документи

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням

Під час реєстрації на НМТ треба завантажити сканкопії та/або фотокопії:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

довідку з місця навчання, яка підтверджує, що ви завершуєте школу у 2024 році або зробили це у минулі роки;

ідентифікаційний код.

За потреби вступник / вступниця має також додати копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб;

медичного висновку;

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Як виправити інформацію

У разі ненадання тих чи тих копій документів або надання копій, що не відповідають вимогам, вступнику / вступниці відмовлять у реєстрації.

Після надсилання на обробку реєстраційних даних і документів варто переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат ви отримаєте повідомлення про потребу виправити недоліки, треба якомога швидше це зробити. У повідомленні ви отримаєте необхідну інформацію.

Виправити й повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 15 квітня.

До 15 квітня в персональному кабінеті можна буде змінити:

навчальний предмет на вибір;

населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник / вступниця перебуватиме у час проведення НМТ;

інформацію про потребу у проходженні НМТ під час додаткових сесій.