Стартувала реєстрація на НМТ-2024: що мають знати абітурієнти
Джерело:УЦОЯО
14 березня розпочалася реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Вона триватиме до 11 квітня включно.
Зареєструватися на тест можна онлайн. Як це зробити і які документи потрібні, читайте далі.
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Стартувала реєстрація на НМТ-2024
Зареєструватися на НМТ треба за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Спочатку потрібно створити персональний кабінет і вказати ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.У кабінеті також треба вказати;
- якого року ви випускник школи;
- чи потрібні вам спеціальні умови для складання тестування;
- вибрати предмет на вибір;
- також – населений пункт, де ви плануєте складати тестування;
- мову складання НМТ;
- завантажити сканкопії та/або фотокопії документів;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.
Як реєструватися учасникам, які за кордоном
Якщо одинадцятикласник перебуває за кордоном і вчиться дистанційно в українській школі, йому варто завантажити довідку з місця навчання, отриману саме в цій школі. Якщо закінчуєте закордонну школу, тоді перекладена довідка має бути з цього закладу освіти.
При цьому в УЦОЯО радили не зволікати з реєстрацією, аби мати можливітсь обрати найближчий населений пункт за кордоном, в якому ви хочете складати тестування.Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.
Які завантажити документи
Під час реєстрації на НМТ треба завантажити сканкопії та/або фотокопії:
- паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
- довідку з місця навчання, яка підтверджує, що ви завершуєте школу у 2024 році або зробили це у минулі роки;
- ідентифікаційний код.
За потреби вступник / вступниця має також додати копії:
- свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб;
- медичного висновку;
- нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації;
- документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.
Як виправити інформацію
Після надсилання на обробку реєстраційних даних і документів варто переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат ви отримаєте повідомлення про потребу виправити недоліки, треба якомога швидше це зробити. У повідомленні ви отримаєте необхідну інформацію.
Виправити й повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 15 квітня.
До 15 квітня в персональному кабінеті можна буде змінити:
- навчальний предмет на вибір;
- населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник / вступниця перебуватиме у час проведення НМТ;
- інформацію про потребу у проходженні НМТ під час додаткових сесій.