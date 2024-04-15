Зареєструватися на НМТ-2024 можна ще у додатковий період

В Україні вже завершився основний період реєстрації на національний мультитест у 2024 році. Однак вступники, які не встигли стати учасниками НМТ під час основної сесії, ще можуть виправити свій промах.

Вони матимуть таку змогу під час додаткового періоду. Він триватиме з 10 до 15 травня, зазначає Освіта 24.

Дивіться також Як дорослому вступнику стати студентом омріяного вишу: дієвий лайфхак до НМТ

Зареєструватися на НМТ-2024 ще можна

Відповідні дати погоджені календарним планом проведення національного мультипредметного тесту у цьому році.

Зареєструватись на НМТ зможуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також зареєструватись для участі в додатковій сесії НМТ зможуть ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду з поважних причин.

У додатковий період зможуть також зареєструватися на тестування ті особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

Як відбуватиметься НМТ у 2024 році

У 2024 тестування відбудеться як в Україні, так і за кордоном.

Пройти оцінювання знань можна у межах основної та додаткової сесій.

Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.

Складати учасники будуть чотири предмети: три обов'язкові та один – на вибір.

Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.