На НМТ вже зареєструвалося майже 250 тисяч осіб

Триває реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Стати учасником тестування можна до 11 квітня включно.

Понад 257 тисяч осіб вже надіслали внесену в реєстраційну форму інформацію та копії документів на обробку до регіональних центрів оцінювання якості освіти. Майже 242 тисячі з них отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року.

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Скільки осіб вже стали учасниками НМТ-2024

Так, станом на 8 квітня, проходити тестування в тимчасових екзаменаційних центрах в Україні має намір близько 238 тисяч осіб. За кордоном – майже 20 тисяч.

Найпопулярнішим предметом додаткового блоку НМТ є іноземні мови. Їх обрало для складання майже 112 тисяч осіб. Біологію обрали майже 50 тисяч осіб, хімію – близько 48 тисяч, майже 39 тисяч осіб – українську літературу, близько 7 тисяч – фізику і понад 3 тисячі – хімію.

До слова, 5 тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетів повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру потрібно якнайшвидше, але не пізніше ніж 15 квітня.

НМТ у 2024 році: основне

У 2024 мультитест відбудеться як в Україні, так і за кордоном.

Складати НМТ можна у межах основної та додаткової сесій.

Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.