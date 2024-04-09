Якими є найпоширеніші помилки під час реєстрації на НМТ-2024

До 11 квітня включно триватиме у 2024 році реєстрація на національний мультитест. Можливість сформувати сертифікат вже отримали понад 240 тисяч осіб.

Однак 5 тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетів повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру розповіла, які помилки найчастіше роблять майбутні учасники тестування під час реєстрації, передає Освіта 24.

Дивіться також Пороговий бал для вступу підвищили, – УЦОЯО

Якими є найтиповіші помилки при реєстрації на мультитест

Вакуленко назвала ці помилки, аби ті особи, які ще не зареєструвалися на НМТ, не повторювали їх. Це такі як:

завантажувати QR-код із застосунку Дія, а не сканкопію, фотокопію документа;

завантажувати документи невідповідного формату. Обов'язково має бути розширення jpg;

завантажувати документи невідповідного розміру: кожен документ має бути не більшим одного мегабайта.

Для того, щоб переконатися, що файл відповідає вимогам, достатньо натиснути праву кнопку комп'ютерної мишки та подивитися на властивості файла.

Що відомо про реєстрацію на НМТ-2024

Реєстрація на НМТ-2024 триватиме до 11 квітня включно.

Виправити чинні помилки можна до 15 квітня.

Уже зареєструвалося на тестування майже 250 тисяч осіб.

В Україні хочуть складати тестування близько 238 тисяч осіб; за кордоном – майже 20 тисяч.

Найпопулярнішим предметом додаткового блоку НМТ є іноземні мови.